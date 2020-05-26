Шойгу: коронавирус не повлиял на боеготовность ВС России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу по видеоконференцсвязи с президентом страны Владимиром Путиным сообщил, что пандемия коронавируса не сказалась на боеготовности российских Вооруженных сил, в том числе ядерной триады. Совещание транслировал телеканал «Россия-24».

«Вооруженные силы в условиях новых вызовов ... продолжают выполнение плановых мероприятий учебно-боевой деятельности», — сказал министр.

Он отметил, что ядерная триада поддерживается на уровне, который позволяет гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. Кроме того продолжается патрулирование вдоль российских границ самолетов дальней авиации.

Корабли ВМФ в настоящее время также несут боевую службу в оперативно важных районах Мирового океана, добавил Шойгу.

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