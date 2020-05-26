После жесткой посадки Ми-8 на Чукотке произошел пожар

На Чукотке после жесткой посадки военного вертолета Ми-8 произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Источник уточнил, что возгорание было ликвидировано. На месте были найдены черные ящики, состояние которые оценивается как удовлетворительное.

В результате падения вертолета погиб его экипаж в составе четырех человек.

В Минобороны завили, что Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет. На место инцидента была выслана комиссия главного командования ВКС России.

Ранее на Чукотке военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

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