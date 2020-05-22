Группа боевиков обнаружена в Дагестане
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В Хасавюртовском районе республики была обнаружена группа боевиков, передает ТАСС со ссылкой на Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
В комитете уведомили, что группа бандитов была замечена во время контртеррористической операции в этом районе республики.
«Сейчас проводится спецоперация по их нейтрализации», — говорится в сообщении.
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