В ЛНР заявили о гибели ополченца после обстрела ВСУ

Официальный представитель вооруженных сил ЛНР Яков Осадчий заявил о гибели сотрудника Народной милиции республики в результате обстрела ВСУ населенного пункта Донецкий, передает «Интерфакс».

«Противник продолжает вести огонь по территории Республики. На этот раз боевики 93-й бригады открыли огонь из вооружения БМП-1 и БМП-2 в направлении н.п. Донецкий», — сказал Осадчий.

Он уточнил, что милиционер погиб именно в результате данного обстрела.

По его словам, вооруженные силы ЛНР не оставят произошедшее без «адекватного ответа».

Руководство ЛНР также призвало наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировать факт нарушения перемирия со стороны Украины и потребовать от Киева прекращения огня по всей линии соприкосновения.

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