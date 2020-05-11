Иран сообщил о 19 жертвах из-за ошибочного ракетного удара по кораблю

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Военно-морские силы Ирана заявили, что 19 человек погибли в результате ошибочного запуска ракеты во время учений, сообщает Reuters.

Иранская армия призналась, что в Оманском заливе военные случайно запустили ракету по вспомогательному судну. В результате случившегося погибли 19 человек, пострадали — 15, 11 из которых находятся в стабильном состоянии в больнице, еще двоим провели операцию, остальные получили амбулаторное лечение.

По данным агентства, власти опровергают сообщения о том, что пораженный корабль затонул.

Как уточнило иранское агентство Fars, подбитое судно доставили в порт для проведения расследования.

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