20 человек пострадали при теракте в сирийском Эль-Бабе

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Один человек погиб и около двадцати получили ранения при взрыве самодельной бомбы в городе Эль-Баб в Сирии, пишет агентство SANA.

Отмечается, что бомба взорвалась рядом с магазином в центре города, контролируемого протурецкими группировками.

В августе 2016 года турецкая армия начала операцию «Щит Евфрата» против исламистов.

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