Более 12 тысяч молодых лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил России
Более 12 тысяч выпускников высших учебных заведений Минобороны России, получивших лейтенантское звание, в ближайшее время направятся к местам прохождения военной службы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
«Около 12 тысяч молодых лейтенантов направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы в соответствии с полученной специальностью и уровнем подготовки», — заявили в министерстве.
В ведомстве также отметили, что в этом году офицерские погоды получили также 260 девушек-выпускниц военных вузов.
Кроме того, каждый пятый бывший курсант завершил обучение с отличием, а 420 из них получили золотые медали.
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