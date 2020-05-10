Владимир Путин заявил, что РФ будет укреплять армию при любых обстоятельствах

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Президент России Владимир Путин в поздравлении выпускников высших учебных заведений Минобороны РФ заявил, что власти страны будут переоснащать армию новейшим вооружением при любых обстоятельствах. Данное сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«При любых обстоятельствах реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой», — сказал Путин.

Он отметил, что речь также идет о стратегическом вооружении, которое не имеет аналогов в мире: гиперзвуковых системах, беспилотных и автоматизированных ударных комплексах.

Путин также добавил, что для государства важно повышение уровня жизни и качества службы военных. По его словам, власти приложат все усилия для реализации этой задачи.

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