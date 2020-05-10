Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов с Днем Победы

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Президент России Владимир Путин поздравил выпускников высших учебных заведений Минобороны РФ с Днем Победы и успешным завершением учебы. Видеоролик с поздравлениями опубликован на сайте Кремля.

«Это огромная честь и ответственность – начинать отсчёт своей будущей службы в священный для нас день – 9 мая, когда наша Родина и весь мир отмечают 75-летие Великой Победы <...> Вам предстоит большая и ответственная работа», — сказал президент.

По словам главы государства, российский офицерский корпус всегда гордился «преемственностью многих поколений защитников Отечества».

Путин также отметил, что армия всегда должна быть способна отстоять суверенитет страны и защитить национальные интересы России.

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