Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников высших учебных заведений Минобороны РФ с Днем Победы и успешным завершением учебы. Видеоролик с поздравлениями опубликован на сайте Кремля.
«Это огромная честь и ответственность – начинать отсчёт своей будущей службы в священный для нас день – 9 мая, когда наша Родина и весь мир отмечают 75-летие Великой Победы <...> Вам предстоит большая и ответственная работа», — сказал президент.
По словам главы государства, российский офицерский корпус всегда гордился «преемственностью многих поколений защитников Отечества».
Путин также отметил, что армия всегда должна быть способна отстоять суверенитет страны и защитить национальные интересы России.
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