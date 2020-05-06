Германия передаст России данные о тысячах пленных времен ВОВ
Россия 6 мая получит от ФРГ первую партию оцифрованных архивов о советских военнопленных времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посольство России в Берлине и Федеральный архив Германии.
По данным издания, вышеуказанные архивы содержат информацию о судьбах почти 500 тысячах человек.
Отмечается, что цифровой формат документов откроет к ним доступ для всех заинтересованных лиц. Кроме того, поисковые базы данных позволят установить личную информацию и вернуть имена сотням тысяч павших красноармейцев.
В годы Великой Отечественной войны военнопленными стали от 4 до 6 миллионов советских граждан. По окончания войны установить судьбу сотен тысяч этих военнопленных оказалось практически невозможным, поэтому они числились пропавшими без вести.
С 2016 года МИДы России и Германии запустили специальный проект по поиску и оцифровке архивных материалов «Советские и немецкие военнопленные и интернированные».
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