Почти 1,5 тысячи заражений COVID-19 выявлено среди российских военных
Министерство обороны России сообщило, что за время тестирования коронавирус COVID-19 был выявлен у почти 1,5 тысячи человек, говорится на сайте ведомства.
Так, среди военнослужащих в военных вузах коронавирус выявлен у 1 186 граждан. Среди них излечились от заболевания 187 военных.
Число пациентов, которые получили положительный результат анализов на коронавирус, составило 1 475 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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