Армия Израиля не стала комментировать данные об ударах в Сирии

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Представители Армии обороны Израиля не стали комментировать сообщения о нанесении еврейским государством ударов по Сирии. Об этом пишет ТАСС.

Они объяснили такое решение тем, что не высказываются по поводу данных иностранных СМИ.

До этого агентство SANA сообщило, что системы противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку в провинции Алеппо. После чего телеканал Al-Hadath заявил, что израильские ВВС атаковали позиции сирийской армии и поддерживаемых Ираном шиитских формирований в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, а также научно-исследовательский центр в окрестностях Алеппо.

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