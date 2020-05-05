Россия и Турция провели еще одно патрулирование в Сирии

Российские и турецкие военные провели очередное патрулирование на участке трассы М4 в провинции Идлиб, между городами Алеппо и Латакия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что это восьмое по счету совместное российско-турецкое патрулирование данного участка.

На этот раз протяженность маршрута была увеличена в два раза.

2 мая Россия и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Хасека.

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