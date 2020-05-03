На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба

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В КДНР были произведены несколько выстрелов из огнестрельного оружия, которые были направлены в сторону Южной Кореи. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов РК.

Отмечается, что выстрели были произведены в 07.41 утра по местному времени в направлении наблюдательного поста Южной Кореи в районе центральной части демаркационной линии.

Согласно инструкции для подобных инцидентов и в соответствии с оценкой ситуации командиром, южнокорейские военные сделали в ответ два предупредительных выстрела.

Материального ущерба или ранений от выстрелов зафиксировано не было.

Уточняется, что военные Южной Кореи находятся в состоянии готовности и выясняют обстоятельства произошедшего посредством военной линии связи между двумя государствами.