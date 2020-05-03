На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба
В КДНР были произведены несколько выстрелов из огнестрельного оружия, которые были направлены в сторону Южной Кореи. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов РК.
Отмечается, что выстрели были произведены в 07.41 утра по местному времени в направлении наблюдательного поста Южной Кореи в районе центральной части демаркационной линии.
Согласно инструкции для подобных инцидентов и в соответствии с оценкой ситуации командиром, южнокорейские военные сделали в ответ два предупредительных выстрела.
Материального ущерба или ранений от выстрелов зафиксировано не было.
Уточняется, что военные Южной Кореи находятся в состоянии готовности и выясняют обстоятельства произошедшего посредством военной линии связи между двумя государствами.