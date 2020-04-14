Источник сообщил, что РФ в апреле заложит шесть боевых кораблей

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Россия, несмотря на ситуацию с коронавирусом, намерена в конце апреля заложить на разных верфях шесть крупных боевых кораблей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, это произойдет 28 апреля.

Как рассказал собеседник агентства, в этот день планируется заложить два универсальных десантных корабля (УДК) на заводе «Залив» в Крыму, две многоцелевые подлодки проекта 855М на «Севмаше» в Северодвинске, а также два фрегата проекта 22350 на «Северной верфи» в Санкт- Петербурге.

Он также отметил, что строительство боевого флота по-прежнему ведется в плановом порядке.

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