Американская подлодка пробила лед и всплыла у российской базы в Арктике

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Атомная субмарина ВВС США Toledo, пробив лед, всплыла на поверхность недалеко от российской военной базы «Арктический Трилистник» в Арктике, сообщает «Популярная механика».

По данным издания, субмарина приплыла в Арктику в рамках учений Ice Exercise 2020 в Северном Ледовитом океане. Планировалось, что американская подлодка пройдет по маршруту «база в штате в Коннектикут» — район Арктики. При этом рядом с местом, где всплыла Toledo, находится база Минобороны России «Арктический Трилистник». На ней размещены подразделения противовоздушной обороны Северного флота России.

На видео показано, как подлодка пробирается сквозь толщу льда. Из люка выбираются люди и по лестнице спускаются на лед.

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