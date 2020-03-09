Российская военная полиция провела 13 турецких колонн к постам в Идлибе

Российская военная полиция за минувшие сутки провела 13 турецких колонн к постам в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Олега Журавлева.

Подразделения военной полиции обеспечили проход колонн к наблюдательным постам Турции в Идлибской зоне деэскалации, отметил Журавлев. Он добавил, что между российской и турецкой стороной создан специальный канал связи для обеспечения оперативного взаимодействия.

5 марта президент Турции Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По их итогам был согласован совместный документ. В нем прописано прекращение боевых действий с 6 марта, создание коридора безопасности шириной шесть км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

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