ЦПВС сообщает о шести обстрелах после прекращения огня в Идлибе

Боевики шесть раз обстреляли населенные пункты и позиции сирийской правительственной армии после установления режима прекращения огня в Идлибе, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв. Об этом сообщает ТАСС.

За 6 марта 2020 года было зафиксировано шесть обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации, отметил Журавлев. Он добавил, что боевики обстреляли населенные пункты Кафер-Халял, Хербет-Джезрая провинции Алеппо и позиции сирийских войск рядом с населенными пунктами Кбана и Икко провинции Латакия.

Ранее по итогам переговоров глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана был согласован совместный документ, предусматривающий прекращение боевых действий с 6 марта, создание коридора безопасности шириной шесть км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

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