Шеф Пентагона сравнил гиперзвуковые разработки США, России и Китая
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Министр обороны США Марк Эспер утверждает, что Вашингтон ведет более инновационные разработки в сфере создания гиперзвукового оружия, чем Россия и КНР, передает ТАСС.
Эспер подчеркнул, что гиперзвуковое оружие является одним из главных приоритетов Соединенных Штатов.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что появление у Москвы гиперзвукового оружия сделало бессмысленными огромные траты других стран на сдерживание России, отметив, что российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире.
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