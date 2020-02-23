Путин поделился планами оснащения армии и флота лазерным вооружением

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление российский лидер сделал на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.

По его словам, правительство планирует и дальше укреплять стратегических сил, направлять новейшее вооружение во все рода войск, в том числе лазерные и гиперзвуковые комплексы и высокоточные системы.

Путин отметил, что многое российское оружие не имеет аналогов в мире. Он добавил, что некоторые образцы военной техники, которые можно назвать «оружием будущего», прошли этап испытаний и готовятся к постановке на боевое дежурство.

Российский президент заключил, что все эти вооружения обеспечивают безопасность России в долгосрочной перспективе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин: гиперзвуковое оружие РФ обессмыслило затраты США на систему ПРО

— «Теперь не мы догоняем, а нас»: Путин о новом вооружении