СМИ заявили, что Украина экспортирует военную продукцию в Россию

Украинские СМИ заявили, что Киев якобы поставляет в Минобороны России продукцию военного назначения.

Отмечается, что в феврале текущего когда российские компании ОАО «Таганрогский АНТК им. Г. М. Бериева» получили два турбореактивных украинских двигателя Д-436ТП.

Согласно данным «Национального промышленного портала», этими двигателями оснащается серийный поисково-спасательный самолет-амфибия Бе-200ЧС морской авиации ВМФ РФ.

Их тяга составляет 60 кН — 80 кН, вес — 3480 килограммов. Стоит один двигатель $2,496 млн.

При этом указывается, что РФ отказалась от франко-российской силовой установки SaM146 из-за того, что эти двигатели имеют комплектующие из страны-члена НАТО.