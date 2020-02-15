В США заявили о стремлении России к военному решению конфликта в Сирии

Власти США считают, что Россия стремится к военному разрешению конфликта в Сирии. Об этом на брифинге заявил высокопоставленный представитель американской администрации, его слова опубликованы на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.

США предпринимают усилия для возвращения ситуации в дипломатическое русло и пытаются добиться решения существующих проблем с помощью переговоров, заявил представитель администрации.

Он подчеркнул, что российская сторона в настоящее время нацелена на военное решение.

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