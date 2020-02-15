Зариф об отношениях Ирана и США: «мы были близки к войне»

Иран и США были близки к войне после убийства американскими военными генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил иранский премьер-министр Мохаммад Джавад Зариф в эфире телеканала NBC.

Зариф назвал операцию против Сулеймани подлой, так как он был убит вне поля боя. Убийство генерала КСИР стало актом агрессии со стороны Соединенных Штатов, подчеркнул министр.

Кроме того, Зариф повторил свои слова о том, что данная операция является «началом конца» присутствия США на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом американских ВВС по приказу. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. После этого в ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака были атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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