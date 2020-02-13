Глава Генштаба ВС России обсудил с коллегой из Турции ситуацию в Идлибе

Глава Генштаба Вооруженных Сил (ВС) России генерал Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером, сообщает ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны.

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, заявили в ведомстве.

10 февраля Сирия обстреляла наблюдательный пост на севере Идлиба, в результате чего погибли пять турецких солдат. До этого 3 февраля в ходе обстрела погибли еще семеро военных и один гражданский специалист.

Хотя в Идлибе установлен режим прекращения огня, Сирия продолжает операцию по уничтожению боевиков и контролирует к настоящему моменту около половины территорий.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Турция полна решимости»: Эрдоган пригрозил Сирии и России

— Эрдоган обвинил российских военных в нападениях в Идлибе

— В Кремле выразили чрезвычайную обеспокоенность из-за ситуации в Идлибе