Российский офицер уволен за пьянство на базе ВМФ в сирийском Тартусе

Российского военнослужащего, капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили за пьянство на базе Военно-морского флота РФ в сирийском порту Тартус. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Как отмечается, инцидент произошел 30 июня 2019 года. Офицер-подводник вел себя агрессивно, использовал нецензурную брань в адрес военного коменданта, личного состава военной комендатуры, а также портрета президента России Владимира Путина.

Вину свою Лавренчук признал. Тем не менее, в августе он был уволен с военной службы «за совершение грубого дисциплинарного проступка».

Мужчина предпринял попытку оспорить решение в Севастопольском гарнизонном военном суде. Оправдывал свое пьяное состояние тем, что долго находился за пределами родины, а также отметил, что пил в свободное от службы время. Суд решения не изменил.

По словам адвоката Лавренчука Сергея Гурина, мужчина через 2,5 года должен был выйти на пенсию, на флоте он прослужил 17,5 лет. При этом он отметил, что кроме капитана пили еще пять человек, но уволили только его.

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