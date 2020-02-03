СМИ сообщили о гибели четырех сотрудников спецназа ФСБ России в Сирии
close
Четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в Сирии в районе Алеппо. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что все они были офицерами и служили в управлениях «С» и «К».
Согласно, их машина подорвался на снаряде. Затем раненые бойцы оказались в руках боевиков, а спустя время их застреленными.
Официальных подтверждений данной информации пока не было.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Турция заявила о гибели четырех военных при столкновениях с армией САР в Идлибе