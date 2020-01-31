Под Хабаровском солдат впал в кому после драки в казарме
Cолдат впал в кому после драки в казарме в Хабаровском крае, сообщает РЕН.
Отмечается, что между сослуживцами произошел конфликт, который привел к драке. После один из ее участников почувствовал себя плохо и впал в кому. Солдата доставили в военный госпиталь.
С социальных сетях представители «Комитета солдатских матерей» сообщили, что один из военнослужащих был избит из-за того, что отказался мыть туалет за другого.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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