Под Хабаровском солдат впал в кому после драки в казарме

Cолдат впал в кому после драки в казарме в Хабаровском крае, сообщает РЕН.

Отмечается, что между сослуживцами произошел конфликт, который привел к драке. После один из ее участников почувствовал себя плохо и впал в кому. Солдата доставили в военный госпиталь.

С социальных сетях представители «Комитета солдатских матерей» сообщили, что один из военнослужащих был избит из-за того, что отказался мыть туалет за другого.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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