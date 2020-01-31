Контрафактные детские автоматы под маркировкой «АК-47» нашли во Владивостоке

В порту Владивостока обнаружили и конфисковали партию контрафактных детских автоматов под маркировкой «АК-47». Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Владивостокской таможни.

Как выяснилось, в Россию пытались ввезти контейнер с детскими игрушками из Китая. Внутри контейнера находились автоматы и другое различное оружие, а также мишени для стрельбы и машинки.

Обнаружить игрушечное оружие удалось в результате таможенного осмотра. Отмечается, что у китайского товара не было разрешения на использование товарного знака.

»[Найдены] пластмассовые автоматы (1620 штук), на которых нанесено обозначение «АК-47», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время уже заведено дело об административном правонарушении и импортеру грозит до 200 тысяч рублей штрафа с конфискацией товара.

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