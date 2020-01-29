В посольстве США назвали ошибкой сообщение об освобождении Освенцима американской армией

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За все годы существования комплекса Освенцим было всего лишь 300 удачных попыток побега За все годы существования комплекса Освенцим было всего лишь 300 удачных попыток побега
За все годы существования комплекса Освенцим было всего лишь 300 удачных попыток побега
РИА «Новости»

Посольство США в Дании признало, что в сообщении о нацистском лагере смерти «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) допустила ошибку, приписав его освобождение американской армии. Соответствующий пост опубликован на странице диппредставительства в Twitter.

«...Мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили Освенцим-Биркенау. Он был, конечно же, освобожден советскими войсками», — написано в публикации.

В посольстве России в США назвали инцидент бесстыдным переписыванием истории.

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