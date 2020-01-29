В посольстве США назвали ошибкой сообщение об освобождении Освенцима американской армией

Посольство США в Дании признало, что в сообщении о нацистском лагере смерти «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) допустила ошибку, приписав его освобождение американской армии. Соответствующий пост опубликован на странице диппредставительства в Twitter.

«...Мы непреднамеренно написали, что американские войска освободили Освенцим-Биркенау. Он был, конечно же, освобожден советскими войсками», — написано в публикации.

В посольстве России в США назвали инцидент бесстыдным переписыванием истории.

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