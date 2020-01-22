Матовников стал заместителем главкома сухопутных войск

close
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Занимавший пост полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников назначен заместителем главнокомандующего сухопутными войсками. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

Этим же документом Путин назначил генерал-полковника Александра Ленцова советником министра обороны России.

22 января на должность полпреда главы государства в СКФО был утвержден Юрий Чайка, который ранее занимал пост генерального прокурора.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Совфед утвердил Краснова на пост генпрокурора РФ