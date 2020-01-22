Матовников стал заместителем главкома сухопутных войск
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Занимавший пост полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников назначен заместителем главнокомандующего сухопутными войсками. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.
Этим же документом Путин назначил генерал-полковника Александра Ленцова советником министра обороны России.
22 января на должность полпреда главы государства в СКФО был утвержден Юрий Чайка, который ранее занимал пост генерального прокурора.
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