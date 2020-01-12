В Пентагоне испугались отставания от России и Китая

В Пентагоне видят угрозу в России и Китае, так как считают, что страны развиваются с большой скоростью. Об этом заявил американский генерал ВВС и замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен.

Он признался, что не знает, с какой точной скоростью движутся Соединенные Штаты, но выразил надежду, что страна не отстает от конкурентов или же обгоняет их.

«Китай, в частности, движется невероятно быстро», — отметил Хайтен.

В его интервью на сайте Пентагона говорится, что США идут впереди по многим параметрам, однако это не будет является преимуществом, если соперники идут быстрее.

«Нам нужно наблюдать за тем, с какой скоростью развиваются Россия и Китай», — призвал генерал.

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