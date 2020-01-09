Путин заявил о необходимости укрепления статуса морской державы России

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Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на катере совершает обход кораблей... Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на катере совершает обход кораблей...
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на катере совершает обход кораблей...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Российский президент, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что в ХХI веке Россия должна укрепить свой статус морской державы. Об этом пишет РИА «Новости».

Он подчеркнул, что военно-морской флот всегда был и остается важнейшей составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности страны.

По его мнению, необходимо сохранить и укрепить статус России как одной из ведущих морских держав.

Лидер отметил, что в последние годы сфере ВМФ уделялось повышенное внимание, в нее вкладывалось большое количество ресурсов и средств. При этом Путин и в дальнейшем планирует добиваться оснащения флота по последнему слову техники.

Глава государства также добавил, что доля современных вооружений и техники в МВФ в скором времени должна составить 70%.

Соответствующие заявления прозвучали на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.