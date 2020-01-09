Путин заявил о необходимости укрепления статуса морской державы России

Российский президент, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что в ХХI веке Россия должна укрепить свой статус морской державы. Об этом пишет РИА «Новости».

Он подчеркнул, что военно-морской флот всегда был и остается важнейшей составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности страны.

По его мнению, необходимо сохранить и укрепить статус России как одной из ведущих морских держав.

Лидер отметил, что в последние годы сфере ВМФ уделялось повышенное внимание, в нее вкладывалось большое количество ресурсов и средств. При этом Путин и в дальнейшем планирует добиваться оснащения флота по последнему слову техники.

Глава государства также добавил, что доля современных вооружений и техники в МВФ в скором времени должна составить 70%.

Соответствующие заявления прозвучали на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.