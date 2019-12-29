В Киеве подтвердили осуществление обмена пленными в Донбассе

В Киеве подтвердили обмен удерживаемыми лицами между властями Украины и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Соответствующая информация опубликована в аккаунте Офиса президента Украины в Twitter.

«В Донецкой области на КПВВ «Майорское» начался процесс освобождения удерживаемых лиц», — говорится в сообщении.

Точное количество человек, участвующих в обмене пока не названо.

Ранее в ЛНР заявили, что готовы передать до 30 человек. При этом, в самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщали о готовности передать украинской стороне 55 человек, и забрать 87 своих сторонников.

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