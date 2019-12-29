Обмен пленными между ДНР, ЛНР и Украиной начался в Донбассе

Процедура обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и Украиной началась в Донбассе на пункте пропуска «Майорск» под Горловкой, передает РИА «Новости».

В ЛНР и Киеве пока не назвали точное количество человек, участвующих в обмене.

Ранее в ЛНР заявили, что готовы передать до 30 человек. При этом, в самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщали о готовности передать украинской стороне 55 человек, и забрать 87 своих сторонников.

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