Обмен пленными между ДНР, ЛНР и Украиной начался в Донбассе
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Процедура обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и Украиной началась в Донбассе на пункте пропуска «Майорск» под Горловкой, передает РИА «Новости».
В ЛНР и Киеве пока не назвали точное количество человек, участвующих в обмене.
Ранее в ЛНР заявили, что готовы передать до 30 человек. При этом, в самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщали о готовности передать украинской стороне 55 человек, и забрать 87 своих сторонников.
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