Атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду в Архангельской области
В Северодвинске Архангельской области первую серийную подводную лодку проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду. Об этом сообщает ТАСС.
Команду на спуск корабля дал и. о. директора оборонной верфи «Севмаш» Сергей Воронько.
Церемониальную бутылку шампанского о борт «Новосибирска» разбил капитан 2-го ранга Максим Шпирко
Воронько отметил, что спуск подлодки был осуществлен в юбилейный год для предприятия.
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