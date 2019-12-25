Атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду в Архангельской области

В Северодвинске Архангельской области первую серийную подводную лодку проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду. Об этом сообщает ТАСС.

Команду на спуск корабля дал и. о. директора оборонной верфи «Севмаш» Сергей Воронько.

Церемониальную бутылку шампанского о борт «Новосибирска» разбил капитан 2-го ранга Максим Шпирко

Воронько отметил, что спуск подлодки был осуществлен в юбилейный год для предприятия.

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