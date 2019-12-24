Путин: российское вооружение должно быть лучшим, это не игра в шахматы

Президент России Владимир Путин заявил, что российское вооружение должно быть самым лучшим в мире, это не игра в шахматы, где может устраивать ничья, передает корреспондент «Газеты.Ru». Об этом глава государства заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Президент отметил, что представленные на выставках образцы российской техники ничем не уступают лучшим мировым образцам.

«Если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда. Это военная организация государства», — заявил Путин.

При этом он отметил, что неоднократно говорил, в том числе представителям промышленности, о необходимости улучшения российского вооружения до максимального результата, чтобы оно было самым лучшим в мире.

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