Лавров рассказал об украинском плане разведения сил в Донбассе
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Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об украинском плане по разведению сил в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он уточнил, что на Украине предлагают свой план по разведению сил.
«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — заключил Лавров.
Ранее во время Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал ошибкой несогласие развести силы по всей территории соприкосновения.
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