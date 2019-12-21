Лавров рассказал об украинском плане разведения сил в Донбассе

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал об украинском плане по разведению сил в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что на Украине предлагают свой план по разведению сил.

«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — заключил Лавров.

Ранее во время Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал ошибкой несогласие развести силы по всей территории соприкосновения.

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