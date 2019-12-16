Президент Сирии заявил, что в стране находятся тысячи военнослужащих США

Президент Сирии Башар Асад заявил, что в в настоящее время в САР находятся не сотни, а тысячи военнослужащих армии США. Об этом он рассказал в интервью изданию Sana.

Сирийский лидер считает, что американские политики скрывают настоящую цифру, чтобы не настроить против себя пацифистов и «осчастливить» провоенное лобби.

По словам Асада, США в войне опирается на частные военные компании по типу Blackwater, в связи с этим, считает политик, в Сирии пребывает десятки тысяч гражданских лиц, которые сотрудничают с этими ЧВК.

«Поэтому точную цифру тяжело установить, но это определенно несколько тысяч человек», — заявил президент САР.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сообщил, что в Сирии останутся 500-600 американских военнослужащих.

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