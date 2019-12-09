Ядерная триада в России стала сильнее
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Глава российского Минобороны Сергей Шойгу считает, что ядерная триада стала значительно сильнее в 2019 году, передает РИА «Новости».
По его словам, на развитие триады повлияло обновление парка Дальней авиации, а также создание новых самолетов.
«Обеспечено запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков», — добавил Шойгу.
Он подчеркнул, что сделанные в 2019 году планы существенно усилили воздушную составляющую ядерной триады.
В 2018 году президент России Владимир Путин называл главной задачей Вооруженных сил страны на 2019 год — укрепление боевого потенциала ядерной триады.
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