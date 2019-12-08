Глава Пентагона рассказал о возможной отправке новых военных в Сирию
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае необходимости в Сирию перебросят дополнительное число военных. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как стало известно, ему на форуме по безопасности в Калифорнии задали вопрос про достаточное число американских военных в Сирии.
«Думаю, что да. А если нет, то мы направим дополнительные силы», — сказал Эспер.
При этом он отметил, что США все еще имеет миссию, которая заключается в окончательном разгроме ИГ (организация запрещена в России).
«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.
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