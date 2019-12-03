В США объяснили, как смогли «победить Советский Союз» в холодной войне
Заместитель главы Пентагона Майкл Гриффин поведал, что помогло стране «победить СССР» в холодной войне. Об этом он написал в Defense News.
Гриффин считает, что американская сторона понимала, что у противников больше военных, поэтому решила развивать технологии. Этот прогресс помог, в свою очередь, создать принцип свободы личности, права на частную собственность, транспарентность и не только.
По его словам, политика США во время холодной войны была такой: «где это возможно, США платили сокровищами, а не кровью».
«Побеждать — это прекрасно, за исключением того, что проигравшие отступают, переосмысливают, переобучаются», — добавил Гриффин.
Россия и Китай никогда не принимали западные идеалы в качестве стандартов будущего, подчеркнул замглавы Пентагона.
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