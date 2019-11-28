Германия не приняла предложение РФ о моратории на размещение ракет в Европе
Германия не приняла предложение РФ о моратории на размещение ракет в Европе, передает РИА «Новости».
Кабмин ФРГ в своем решении сослался на заявление генсека НАТО от 2 августа.
Тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг идею введения моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не принимал предложенный российской стороной мораторий по ДРСМД.
До этого глава России Владимир Путин направил странам послание, в котором содержалось предложение о неразмещении ракет в Европе. Он предлагал становить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности на территории Европы и других стран и призывал поддержать его.
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