Германия не приняла предложение РФ о моратории на размещение ракет в Европе, передает РИА «Новости».

Кабмин ФРГ в своем решении сослался на заявление генсека НАТО от 2 августа.

Тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг идею введения моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не принимал предложенный российской стороной мораторий по ДРСМД.

До этого глава России Владимир Путин направил странам послание, в котором содержалось предложение о неразмещении ракет в Европе. Он предлагал становить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности на территории Европы и других стран и призывал поддержать его.

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