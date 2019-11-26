В АВН оценили демонстрацию «Авангарда» военным США

Член-корреспондент Академии военных наук (АВН) Сергей Судаков прокомментировал демонстрацию отечественного ракетного комплекса «Авангард» американским инспекторам, сообщает RT.

Эксперт отметил, что основной задачей России является сохранение договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Судаков назвал показ ракетного комплекса военным Соединенных Штатов важным шагом. По его словам, Россия демонстрирует добрую волю, тем самым заявляя, что «находится в правовом поле».

Член АВН также подчеркнул, что российская сторона никогда не нарушала принципов международного права, и выразил надежду на возвращение США к «полноценным международным договоренностям».

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