Россия проведет совместные военно-морские учения с ЮАР и Китаем

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» Военно-морского флота России вошел в порт Кейптауна для проведения совместных учений с Южно-Африканской Республикой и Китаем, сообщает ТАСС.

В учениях со стороны России примет участие российских военных кораблей в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», среднего морского танкера «Вязьма» и спасательного буксира СБ-406. Предстоящие мероприятия станут первыми совместными военно-морскими учениями трех стран.

Корабли России, ЮАР и Катая отработают практические действия в акватории мыса Доброй Надежды на юго-западе Африки. Кроме этого будет уделено внимание совместному планированию операций.

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