США оценили возможность столкновения с военными РФ в Сирии

Экс-командующий силами специальных операций Центрального командования США Майкл Нагата рассказал о вероятности столкновения военных США и России на территории Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это является маловероятным событием. Он подчеркнул, что единственной причиной столкновения может стать нападение «кого угодно, кроме ИГ (организация запрещена в России)*» на американских военных.

Нагата также добавил, то миссия США заключается в борьбе с террористами, а не в противостоянии кому-то в регионе.

«Единственный вариант, при котором может быть такое столкновение, это если сирийцы или россияне или кто-то еще кроме ИГ* решат напасть на американцев», — отметил он.

Экс-командующий силами специальных операций Центрального командования США не смог ответить на вопрос о сроках вывода американских войск с территории Сирии. Он уточнил, что несмотря на нанесения серьезного урона армией США по террористам, группировка ИГ* окончательно не уничтожена.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лавров заявил о намерении США создать в Сирии квазигосударство

— RAND проанализировала, в каких войнах Россия может принять участие

— Все отдадим курдам: в Госдепе прояснили судьбу сирийской нефти