В ДНР рассказали об ответе на возможный ввод украинской полиции в Петровское

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Глава непризнанной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ввод украинской полиции и Нацгвардии в Петровское после вывода оттуда армейских подразделений повлечет зеркальные меры со стороны ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

Он сказал, что при появлении на участках разведения вышеуказанных служащих, в ответ будут направлены представители Министерства государственной безопасности и Министерства внутренних дел республики.

Пушилин напомнил, что по решению минской контактной группы, нахождение на участках разведения средств и сил каких-либо вооруженных формирований, кроме офицеров Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня, является не допустимым.

В противном случае, процесс разведения на новых участках станет неосуществимым.

Глава ДНР также назвал непрофессиональным заявление американского дипломата по данному вопросу. Он считает, что подобное изложение способно ввести в заблуждение украинских чиновников. Он отметил, что республика не первый раз сталкивается с противоречивым и извращенным толкованием рамочного решения со стороны Запада.

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