Newsweek оценил российское оружие

Американское издание Newsweek оценило арсенал российского оружия.

«Все это оружие…считалось непобедимым по отношению к ведущим и даже перспективным», — подчеркивает издание.

В частности, особо отмечена была межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и ракетный комплекс «Авангард». Также издание не обошло вниманием аэробаллистическую ракету «Кинжал».

«США и Россия обладают самым сильным ядерным оружием среди всех стран мира», — добавляет издание.

Также Newsweek привел слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что страна намерена наращивать оборонительный потенциал.

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