Newsweek оценил российское оружие
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Американское издание Newsweek оценило арсенал российского оружия.
«Все это оружие…считалось непобедимым по отношению к ведущим и даже перспективным», — подчеркивает издание.
В частности, особо отмечена была межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и ракетный комплекс «Авангард». Также издание не обошло вниманием аэробаллистическую ракету «Кинжал».
«США и Россия обладают самым сильным ядерным оружием среди всех стран мира», — добавляет издание.
Также Newsweek привел слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что страна намерена наращивать оборонительный потенциал.
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