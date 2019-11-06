Путин рассказал о предназначении уникального оружия России

Лидер российского государства Владимир Путин заявил, что Россия обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не станет им кому-либо угрожать, так как его задача заключается исключительно в обеспечении безопасности, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских званий.

Президент России отметил, что российские армия и флот доказали свою высокую готовность, и страна намерена наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного и другого вооружения, которого в настоящее время нет у других стран.

Он также добавил, что Россия готова сделать все для того, чтобы способствовать разоруженческому процессу в мире с учетом и новейших систем вооружения.

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