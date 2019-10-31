В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Не может быть «ведения дел как обычно» до того момента, пока не будет явного, конструктивного изменения в действиях России», — говорится в заявлении по итогам заседания комиссии.
В заявлении Россию также призвали соблюдать международное право и выполнять международные обязательства.
В альянсе снова отметили, что осуждают и не признают присоединения Крыма к России.
Там также выразили обеспокоенность нарушением прав человека в Крыму.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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