Пентагон подозревает Турцию в военных преступлениях в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер признал, что ведомство активно занимается расследованием причастности Турции к совершению военных преступлений в Сирии, сообщает CNN.
По его словам, причиной для расследования стали сообщения СМИ, которые описывают якобы совершенные турецкой стороной «страшные вещи».
Он не стал раскрывать, о каких именно преступлениях идет речь, но добавил, что, если все подтвердится, Вашингтон предъявит Анкаре официальные обвинения.
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