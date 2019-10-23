Пентагон подозревает Турцию в военных преступлениях в Сирии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/239/12266239/Depositphotos_221575454_l-2015-pic905-895x505-26504.jpg">

Глава Пентагона Марк Эспер признал, что ведомство активно занимается расследованием причастности Турции к совершению военных преступлений в Сирии, сообщает CNN.

По его словам, причиной для расследования стали сообщения СМИ, которые описывают якобы совершенные турецкой стороной «страшные вещи».

Он не стал раскрывать, о каких именно преступлениях идет речь, но добавил, что, если все подтвердится, Вашингтон предъявит Анкаре официальные обвинения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп объявил о паузе операции Турции в Сирии

— Глава минобороны Турции заявил о готовности Анкары возобновить операцию в Сирии